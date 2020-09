Tour de France, il trionfo a Parigi di Pogacar. Tappa a Bennet (Di domenica 20 settembre 2020) Festa oggi a Parigi per lo sloveno 21enne Tadej Pogacar che trionfa nella Grande Boucle 2020 grazie alla rimonta della cronoscalata verso La Planche des Belles Filles di ieri, un'impresa che rimarrà negli annali della corsa Francese. Nell'ultima Tappa del Tour Sam Bennett ha vinto sugli Champs-Elysées. L'irlandese ha così potuto festeggiare con una vittoria di prestigio la conquista della maglia verde, già matematicamente sua dopo lo sprint intermedio a cui non ha partecipato il grande rivale Peter Sagan. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Festa oggi aper lo sloveno 21enne Tadejche trionfa nella Grande Boucle 2020 grazie alla rimonta della cronoscalata verso La Planche des Belles Filles di ieri, un'impresa che rimarrà negli annali della corsase. Nell'ultimadelSamt ha vinto sugli Champs-Elysées. L'irlandese ha così potuto festeggiare con una vittoria di prestigio la conquista della maglia verde, già matematicamente sua dopo lo sprint intermedio a cui non ha partecipato il grande rivale Peter Sagan. ITA Sport Press.

Eurosport_IT : Buonanotte con...Tadej Pogacar ?????? Ecco come il 21enne sloveno ha vinto il Tour de France strappando la maglia gia… - Eurosport_IT : TADEJ #POGACAR: UN FENOMENO!!!!!!! ?????? VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS!!! Segui il li… - LiaCapizzi : La storia nella Storia. Ore 18.11: Il 'ragazzino' Pogacar vince il Tour de France su bici Colnago. Ore 19 a Cambiag… - Khris_St : @RaiSport sempre più ?????? Ma come si fa a tagliare la premiazione del tour de france per dare la linea a 90°minuto?!… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #TDF2020, Sam #Bennett vince in volata sui Campi Elisi, #Pogacar festeggia il trionfo -