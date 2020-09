TikTok, slitta al 27 settembre lo stop all'app negli Stati Uniti (Di domenica 20 settembre 2020) slittano di una settimana, al 27 settembre, le restrizioni americane su TikTok. Lo afferma il Dipartimento del Commercio statunitense, sottolineando che il posticipo del divieto di download dell'app è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020)no di una settimana, al 27, le restrizioni americane su. Lo afferma il Dipartimento del Commercio statunitense, sottolineando che il posticipo del divieto di download dell'app è ...

