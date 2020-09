Roland Garros 2020 | confermati due giocatori delle qualificazioni positivi al Covid-19

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Nelle ultime ore sono emerse diverse indiscrezioni in merito a dei presunti casi dità al-19 tra i tennisti impegnati nelledel. Ora ci ha pensato la direzione del torneo a far chiarezza su tale questione confermando che duesono effettivamente risultatiai test per il Coronavirus e che altri tre sono stati dichiarati casi a contatto con i loro allenatori. Tra questi sembrerebbe esserci Damir Dzumhur, che ha deciso di rinunciare alla partecipazione al torneo francese per via dellatà del suo coach.