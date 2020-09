Rivolta al centro accoglienza: dai migranti sassate agli agenti (Di domenica 20 settembre 2020) Francesca Galici Ancora violenza contro la polizia da parte di migranti a Monastir. L'agente: "Se ci avessero colpiti, oggi piangeremmo una vittima..." Alle porte di Cagliari la situazione migranti si fa sempre più tesa. Il centro di accoglienza di Monastir è una bomba a orologeria pronta a esplodere e a farne le spese sono, ancora una volta, gli uomini della polizia e delle forze dell'ordine. Nella struttura gli episodi di intolleranza da parte dei migranti sono quasi all'ordine del giorno, tra fughe e risse che preoccupano gli abitanti della cittadina campidanese. L'ultimo caso risale a poche ore fa, quando un migrante ha fatto oggetto i poliziotti di una sassaiola, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli agenti presenti sul posto. La ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Francesca Galici Ancora violenza contro la polizia da parte dia Monastir. L'agente: "Se ci avessero colpiti, oggi piangeremmo una vittima..." Alle porte di Cari la situazionesi fa sempre più tesa. Ildidi Monastir è una bomba a orologeria pronta a esplodere e a farne le spese sono, ancora una volta, gli uomini della polizia e delle forze dell'ordine. Nella struttura gli episodi di intolleranza da parte deisono quasi all'ordine del giorno, tra fughe e risse che preoccupano gli abitanti della cittadina campidanese. L'ultimo caso risale a poche ore fa, quando un migrante ha fatto oggetto i poliziotti di una sassaiola, fortunatamente senza gravi conseguenze per glipresenti sul posto. La ...

