Regionali Puglia, molte liste a supporto di Emiliano e la scheda diventa gigantesca. Ironia sui social: “È un lenzuolo a due piazze” (Di domenica 20 settembre 2020) “Un lenzuolo a due piazze”. “Una coperta”. “È difficile da piegare”. La scheda per votare alle Regionali in Puglia ha creato non poco stupore agli elettori arrivati ai seggi per scegliere chi tra Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e gli altri aspiranti governatori guiderà la regione nei prossimi 5 anni. Il perché? È presto detto. Il numero di liste a supporto del governatore uscente è considerevole (15, alla fine) e i simboli si trovano tutti accanto al nome del magistrato antimafia in aspettativa rendendo la scheda molto grande. Le dimensioni hanno provocato Ironia e stupore sui social. C’è chi paragona la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) “Una due piazze”. “Una coperta”. “È difficile da piegare”. Laper votare alleinha creato non poco stupore agli elettori arrivati ai seggi per scegliere chi tra Michele, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e gli altri aspiranti governatori guiderà la regione nei prossimi 5 anni. Il perché? È presto detto. Il numero didel governatore uscente è considerevole (15, alla fine) e i simboli si trovano tutti accanto al nome del magistrato antimafia in aspettativa rendendo lamolto grande. Le dimensioni hanno provocatoe stupore sui. C’è chi paragona la ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Puglia Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele… Il Fatto Quotidiano Affluenza regionali al 12,76%. Toscana e Veneto sopra il 14%, Campania all’11

Alle ore 12 l’affluenza per le regionali è del 12,76%: lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno che però prende in considerazione soltanto l’affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, po ...

Urne aperte per l’Election Day, fari puntati su Referendum e Regionali

ROMA (ITALPRESS) – Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani per il turno elettorale che comprende referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, suppletive del Senato i ...

Tutto quello che c'è da sapere sul voto del 20 e 21 settembre 2020

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Sono 46.641.856 gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale e 18.473.922 quelli per le elezioni region ...

