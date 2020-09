Parma, Liverani: «Pensavo che avremmo sofferto di più» (Di domenica 20 settembre 2020) Fabio Liverani ha analizzato la sconfitta contro il Napoli Fabio Liverani, allenatore del Parma, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. PARTITA – «Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può essere felici. Ma Pensavo che avremmo sofferto di più. Ricordiamo che affrontavamo una squadra che lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c’è un allenatore bravo e preparato. La mia squadra mi è piaciuta molto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato. Fino al gol la squadra s’era mossa con serenità. Il gol è stato un episodio, fino ad allora non ricordo parate di Sepe». COPPIA CORNELIUS INGLESE – «Inglese non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Fabioha analizzato la sconfitta contro il Napoli Fabio, allenatore del, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. PARTITA – «Partiamo dal presupposto che quando si perde non si può essere felici. Machedi più. Ricordiamo che affrontavamo una squadra che lavora insieme da 13-14 mesi, i calciatori sono insieme da tanto e c’è un allenatore bravo e preparato. La mia squadra mi è piaciuta molto nei primi 20-25 minuti, facendo quello che avevamo provato. Fino al gol la squadra s’era mossa con serenità. Il gol è stato un episodio, fino ad allora non ricordo parate di Sepe». COPPIA CORNELIUS INGLESE – «Inglese non ...

