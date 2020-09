(Di domenica 20 settembre 2020) Nella terza sfida di Serie A pareggio per 1-1 tra ile il. Partita sbloccata daal 77' con un preciso colpo di testa su assist di Joao Pedro e poi a 4' dalla fine il pareggio di Bourabia su calcio di punizione. Una partita che ha visto i neroverdi partire forte ma sprecare diverse occasioni con Caputo e Berardi. Solo nel finale i sardi si sono resi pericolosi condi testa. Nella ripresa altra occasione fallita da Caputo ma bravo Cragno. Poi la rete di testa die il pareggio dihanno accesso il finale di partita che ha offerto spunti interessanti e anche. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Pari e spettacolo tra Sassuolo e Cagliari: a Simeone risponde Baurabia - - Manuel_trash : RT @ilGerrino92: Ben 2,5 milioni di telespettatori, pari a uno share del 16,4% hanno seguito le imprese di Don Andrea a #CadutaLibera con V… - PressMareItalia : Ancora spettacolo oggi nel golfo di #Napoli, con le regate della #classe29er - mauromare : Giudizio troppo morbido i problemi sono più seri @valdiserriRoma-Verona 0-0 fra palie traverse, ma alla finenon la… - Corriere : Roma-Verona 0-0 fra traverse e pali: spettacolo ma nessun gol -

Ultime Notizie dalla rete : Pari spettacolo

Corriere della Sera

Si è concluso nel primo week-end di settembre il RFC South Europe 2020, una 5 a edizione tanto sofferta a causa dell’emergenza Covid-19: l’incertezza dei primi mesi dell’anno sulla classica data di ma ...Arezzo, 20 settembre 2020 - E’ scesa dal treno all’una, tirandosi dietro il trolley nell’appiccicosa notte aretina. E ha guadagnato un albergo, che di questi tempi non si fanno certo problemi ad accet ...Settimana strana per le questioni di genere in Italia. Fino a che punto lo sia stata ce lo mostrano due episodi apparentemente scollegati, eppure del tutto speculari fra loro. Il primo è la fortunata ...