Juventus-Sampdoria, Bereszynski sbaglia e Bonucci va in gol: è 2-0 (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Leonardo Bonucci sigla il trentacinquesimo gol della sua carriera Lo fa al 78′ del match casalingo all'Allianz Stadium della Juventus contro la Sampdoria nel corso della partita valida per la prima giornata di Serie A 2020/2021. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore bianconero ha svettato di testa e ha depositato in rete dopo un grave errore di Bereszynski e una respinta di Audero. Un gol facile, facile che lascia però ben sperare in vista della stagione.

