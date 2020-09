Juve Sampdoria 1-0 LIVE | Ronaldo sfiora il raddoppio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 settembre 2020) All’Allianz Stadium, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 35′ Tiro di– Ancoravicino al gol. Ramsey lo trova in area, in corsa il portoghese tira ma la palla finisce leggermente al lato della porta 24′ Traversa di– Cristianocolpisce la traversa con un gran tiro da posizione defilata 12′ Gol di Kulusevski –non riesce a ...