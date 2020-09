Ippolito: "L'aumento dei casi di Covid non dipende dal rientro a scuola" (Di domenica 20 settembre 2020) (AGI) - Roma, 20 set. - "È evidente che il dato deve indurre quanto meno ad un aumento del livello di attenzione ed interpretazione del fenomeno. La circolazione del virus è diffusa su tutto il territorio nazionale, con focolai di dimensioni variabili, in molti casi associati ad attività sociali e ad assembramenti". Lo ha dichiarato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto per le malattie Lazzaro Spallanzani e componente del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Corriere della Sera. Secondo Ippolito l'aumento dei contagi in questi ultimi giorni non è tuttavia ascrivibile al rientro a scuola. "Gli spostamenti per attività ludiche e ricreative non sono ancora finiti, anche se molto ridotti. ... Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) (AGI) - Roma, 20 set. - "È evidente che il dato deve indurre quanto meno ad undel livello di attenzione ed interpretazione del fenomeno. La circolazione del virus è diffusa su tutto il territorio nazionale, con focolai di dimensioni variabili, in moltiassociati ad attività sociali e ad assembramenti". Lo ha dichiarato Giuseppe, direttore scientifico dell'Istituto per le malattie Lazzaro Spallanzani e componente del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Corriere della Sera. Secondol'dei contagi in questi ultimi giorni non è tuttavia ascrivibile al. "Gli spostamenti per attività ludiche e ricreative non sono ancora finiti, anche se molto ridotti. ...

