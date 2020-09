Il Signore degli anelli: Le Due Torri, in onda lunedì 21 settembre su Italia 2 (Di domenica 20 settembre 2020) Il Signore degli anelli: Le Due Torri, la saga continua lunedì 21 settembre 2020 alle 21:20 su Italia 2. Trama, cast e trailer del film La saga del Signore degli anelli su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) continua con il secondo film della trilogia: “Il Signore degli anelli: Le due Torri“. L’appuntamento con il film diretto da Peter Jackson è per lunedì 21 settembre 2020 alle 21:20 circa su Italia 1. Uscito al cinema nel 2002, Le Due Torri ha incassato circa 951 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film, tratto dal romanzo ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 settembre 2020) Il: Le Due, la saga continua lunedì 212020 alle 21:20 su2. Trama, cast e trailer del film La saga delsu2 (canale 66 del digitale terrestre) continua con il secondo film della trilogia: “Il: Le due“. L’appuntamento con il film diretto da Peter Jackson è per lunedì 212020 alle 21:20 circa su1. Uscito al cinema nel 2002, Le Dueha incassato circa 951 milioni di dollari in tutto il mondo. Inil film, tratto dal romanzo ...

