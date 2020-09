Fausto Leali discorso sui “negri” | La replica di Enock Balotelli al GF Vip (Di domenica 20 settembre 2020) Fausto Leali ancora una volta all’interno della casa del Grande Fratello Vip diventa protagonista di alcune spiacevoli parole. Durante la scorsa settimana infatti, il cantante era stato al centro del gossip per le sue parole positive nei confronti di Mussolini. Scatenando così l’ira dei telespettatori e dei fan che, non hanno apprezzato le sue affermazioni. Durante la diretta di Venerdì 18 Settembre, Alfonso Signorini è tornato sul discorso per cercare di fare chiarezza nei confronti delle parole dette da Fausto Leali. Il conduttore ha così voluto spiegare al cantante il perché del suo errore, pregandolo di lasciare la politica fuori dal reality. Proprio per questo però, Fausto si è mostrato recidivo e durante la giornata di ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020)ancora una volta all’interno della casa del Grande Fratello Vip diventa protagonista di alcune spiacevoli parole. Durante la scorsa settimana infatti, il cantante era stato al centro del gossip per le sue parole positive nei confronti di Mussolini. Scatenando così l’ira dei telespettatori e dei fan che, non hanno apprezzato le sue affermazioni. Durante la diretta di Venerdì 18 Settembre, Alfonso Signorini è tornato sulper cercare di fare chiarezza nei confronti delle parole dette da. Il conduttore ha così voluto spiegare al cantante il perché del suo errore, pregandolo di lasciare la politica fuori dal reality. Proprio per questo però,si è mostrato recidivo e durante la giornata di ...

trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - fanpage : #FaustoLeali ancora nella bufera: dopo le frasi su Mussolini e il fascismo stavolta sottolinea la differenza tra le… - davidemaggio : GF Vip, Fausto Leali ci ricasca 'Perchè è nero non glielo facciamo l'applauso?'. Corretto dai gieffini, replica: '… - indescrivibilee : Fausto Leali va squalificato #GFVip - bratzdolllz : @Tedesk98 @trash_italiano basta scrivere poemi ancora più ignoranti di fausto leali bc tanto non ce ne frega niente… -