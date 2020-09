Noiconsalvini : ++ ??IMPERDIBILE! OGGI ALLE 18 TI ASPETTIAMO A FIRENZE CON SUSANNA CECCARDI, PRONTI A DARLE LA CARICA FINALE PER LE… - iltirreno : ?? Decisivo l’atteggiamento degli elettori di M5S e della Sinistra. E il Covid può allontanare gli anziani, a maggio… - repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - AnsaToscana : Elezioni: Nardella, fatto mio dovere con orgoglio. Sindaco Firenze invita andare urne #ANSA - FirenzePost : Elezioni Firenze: lunghe code fin dal mattino all’ingresso di alcuni seggi. A vuoto le raccomandazioni del Viminale -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Firenze

Fuggi fuggi tra gli aspiranti scrutinatori di tutta Italia. In Lombardia sono state circa un centinaio, come hanno fatto sapere dal Comune, le rinunce last minute e così l’amministrazione ha deciso di ...Si sono aperti alle 7 i seggi per le consultazioni elettorali di oggi e domani. Si vota per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Per il Referendum ...La donna, assegnata alla Busciolano, ha subito lasciato l'istituto scolastico, e la Prefettura di Potenza ha provveduto a sostituire tutto i componenti della sezione Quattro parole, “Facciamo un conco ...