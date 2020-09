Ecco come Pyongyang si prepara per la festa del partito di ottobre (Di domenica 20 settembre 2020) Quando si avvicinano date altamente simboliche, come quella della fondazione dell’Esercito, quella del compleanno di Kim Il-sung, o ancora quella dell’anniversario di fondazione del partito, è bene osservare attentamente il comportamento della Corea del Nord per capire i “messaggi” che Pyongyang vuole dare al mondo, ed in particolare agli Stati Uniti e ai suoi alleati … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 20 settembre 2020) Quando si avvicinano date altamente simboliche,quella della fondazione dell’Esercito, quella del compleanno di Kim Il-sung, o ancora quella dell’anniversario di fondazione del, è bene osservare attentamente il comportamento della Corea del Nord per capire i “messaggi” chevuole dare al mondo, ed in particolare agli Stati Uniti e ai suoi alleati … InsideOver.

borghi_claudio : Ecco qui... volete sapere come funziona davvero? Et-voilà tutto con tutto i nomi di quelli che stanno comandando ad… - Eurosport_IT : Buonanotte con...Tadej Pogacar ?????? Ecco come il 21enne sloveno ha vinto il Tour de France strappando la maglia gia… - CatalfoNunzia : .@AntoLari1986 è la persona giusta per la #Puglia. Sa come bisogna investire per rilanciare il lavoro e garantire u… - paolo83237426 : RT @superenzo41: Legaioli ecco come vi fotte il vostro cazzaro. - marzo7paolo : RT @PolScorr: #Belarus Ora appaiono gli omini verdi di #Lukashenko a #Minsk, ed ecco che comincino gli arresti, anche fra le donne, senza… -