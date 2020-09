Domenica In, Gigi D’Alessio non parla della Tatangelo: Mara è la protagonista (Di domenica 20 settembre 2020) Gigi D’Alessio è tornato più carico che mai e a Domenica In ha presentato la nuova versione della sua celebre canzone del 1999 “Buongiorno”, questa volta realizzata in collaborazione con dieci protagonisti della scena musicale regina napoletana. Una canzone ritmata che ha catturato l’attenzione di Mara che, a sua volta, si è lasciata andare ad un ballo scatenato rubando la scena a Gigi e ai suoi colleghi. Nota per la sua esuberanza e spontaneità, per un attimo ha smesso i panni di conduttrice per indossare quelli di una semplice fan. “Buongiorno” è un progetto fatto da ben 11 artisti che parla anche della voglia di stare insieme, uniti, dopo il delicato periodo vissuto ... Leggi su dilei (Di domenica 20 settembre 2020)D’Alessio è tornato più carico che mai e aIn ha presentato la nuova versionesua celebre canzone del 1999 “Buongiorno”, questa volta realizzata in collaborazione con dieci protagonistiscena musicale regina napoletana. Una canzone ritmata che ha catturato l’attenzione diche, a sua volta, si è lasciata andare ad un ballo scatenato rubando la scena ae ai suoi colleghi. Nota per la sua esuberanza e spontaneità, per un attimo ha smesso i panni di conduttrice per indossare quelli di una semplice fan. “Buongiorno” è un progetto fatto da ben 11 artisti cheanchevoglia di stare insieme, uniti, dopo il delicato periodo vissuto ...

g_annarita91 : Oggi non vedevo l'ora iniziasse Domenica in... Poi sei entrato all'improvviso... Vi giuro che mi sono emozionata ta… - LightsColours : Il trash a Domenica In con le canzoni vecchie di Gigi D'Alessio che duetta con dei rapper (?). - rotoIini : mio padre si sta guardando domenica in con gigi mi stanno esplodendo le orecchie ora spacco la tv - 1a735c614cdb492 : #domenica in Gigi D'Alessio èrisorto a nuova vita complimenti dopo i guai che gli erano capitati non è facile assur… - adoreyoufool : è già domenica e io boh kakdk maaa sto aspettando il parto di gigi ascoltando le canzoni, leggendo ff e guardando dei film :) -