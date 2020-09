Covid-19 | Giuseppe Ippolito | svelata la soluzione per tornare alla decrescita dei casi

LegaSalvini : ++ ??IL TEMPO: 'GIUSEPPE CONTE INDAGATO A TRENTO PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE' ++ A Trento il 17 novembre. Il pr… - RobertaDeNegri1 : RT @tempoweb: Che botta per la fidanzata di #Conte Con il #COVID__19 il suo #hotel Plaza è davvero ko - animalialand : RT @ChiodiDonatella: SE QUESTO È UN #PREMIER... 'E se poi mi ammalo?' Così rispose #Conte a #Fontana che chiedeva la sua presenza in #Lomb… - SoloCristy : RT @lucianocapone: Gunter Pauli, già consigliere (allontanato) di Giuseppe Conte e prossimo interlocutore del presidente dell'Europarlament… - lorloretucci : RT @lucianocapone: Gunter Pauli, già consigliere (allontanato) di Giuseppe Conte e prossimo interlocutore del presidente dell'Europarlament… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giuseppe

Con l'auspicio di non bissare il responso di cinque anni fa. Ovviamente, l'augurio non lo fa suo Mino Mortaruolo, che nel 2015 risultò l'unico eletto del Sannio in Consiglio Regionale, ma è valido per ...Elezioni regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del dato alle ore 12 relativo all'affluenza per il referendum costituzionale. In questo momento sono giunt ...Non è solo il G20 della salute, che vede le città del Nord scalpitare, nonostante i disastri della sanità lombarda, e Roma fuori dai radar per l'indolenza amministrativa di chi la governa. È anche l'a ...