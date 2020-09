Callejon, la Lazio tenta il colpo (Di domenica 20 settembre 2020) Callejon è uno dei nomi più caldi di queste ore in casa Lazio. La società biancoceleste sembrerebbe essere molto interessata al centrocampista spagnolo che in questo momento è svincolato. La Lazio tenta il colpo di mercato Callejon, il dialogo con la Lazio si intensifica Nonostante Callejon non sia pienamente congeniale al modello di gioco di mister Inzaghi, al tecnico farebbe molto comodo avere in squadra un giocatore come lo spagnolo. Dotato di grande esperienza, anche e soprattutto, europea, Callejon contribuirebbe sicuramente ad una crescita positiva della squadra. Il centrocampo è poi una delle zone che i biancocelesti stanno cercando di rinforzare e Callejon ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020)è uno dei nomi più caldi di queste ore in casa. La società biancoceleste sembrerebbe essere molto interessata al centrocampista spagnolo che in questo momento è svincolato. Laildi mercato, il dialogo con lasi intensifica Nonostantenon sia pienamente congeniale al modello di gioco di mister Inzaghi, al tecnico farebbe molto comodo avere in squadra un giocatore come lo spagnolo. Dotato di grande esperienza, anche e soprattutto, europea,contribuirebbe sicuramente ad una crescita positiva della squadra. Il centrocampo è poi una delle zone che i biancocelesti stanno cercando di rinforzare e...

