Brusco risveglio nel Napoletano: bomba esplode in una rivendita di bibite (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere questa mattina intorno alle 8.30 all'interno di una rivendita all'ingrosso e al dettaglio di bibite in via Luigi Palmieri, 50 a Ercolano (Napoli). L'esplosione non ha provocato feriti ma ha danneggiato un furgone della ditta, parcheggiato all'interno della struttura. Sull'episodio indagano i Carabinieri della tenenza locale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Brusco risveglio Neonazi in casa Brusco risveglio della Germania QUOTIDIANO.NET Caccia e carabina selvaggia a Bettona e Bastia Umbra, sparano vicino alle case

Brusco risveglio a Bettona e a Bastia Umbra, quartiere di Bastiola e “vicinato”. Con la riapertura della caccia. al solito, è tornata anche “carabina selvaggia”. Spari vicino alle case già da poco dop ...

Welponer: dalle Regionali un brusco risveglio per la sinistra di Valdonega che è riuscita a perdere Borgo Roma

(b.g.) «Il voto di domenica? Sarà un brusco risveglio per le sinistre dei quartieri alti. E se finisce 5 a 1, ovvero se cade anche la Toscana, sarà davvero l’inizio del redde rationem . Ma non è una ...

Terremoto in Calabria, scossa da 3.4 a est di Reggio Calabria

Scossa di terremoto a est di Reggio Calabria. Un sisma di magnitudo 3.4 ha scosso la Regione calabrese alle 3:16 di questa notte. Un altro brusco risveglio per il Sud Italia, con l’evento sismico che ...

