Avezzano | accoltella la moglie e si suicida | lei è in gravi condizioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Vittorio Emi, 70 anni, avrebbe cercato di uccidere la moglie Paola Lombardo, 67 anni, a coltellate. Poi il suicidio. La donna, candidata a consiglio comunale con una lista civica, è ora in gravi condizioni.

Il Messaggero

Vittorio Emi, 70 anni, avrebbe cercato di uccidere la moglie Paola Lombardo, 67 anni, a coltellate. Poi il suicidio. La donna, candidata a consiglio comunale con una lista civica, è ora in gravi condizioni in ospedale e la moglie, Paola Lombardo, 63 anni, commerciante, proprietaria di una profumeria nel centro della città, la donna è stata operata ed ora è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Un medico di 70 anni, Vittorio Emi, ha accoltellato la moglie, Paola Lombardo, al culmine di una lite, poi si è tolto la vita buttandosi dal quinto piano del palazzo in cui abitava ad Avezzano, nell'Aquila.