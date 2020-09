"Alzati e fai una bella ‘pelvicata' con lui". Prego? Mussolini fuori controllo, Selvaggia invitata a testare la "virilità" del ballerino di colore (Di domenica 20 settembre 2020) Tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli è subito andato in scena uno scontro indimenticabile a Ballando con le stelle. La padrona di casa Rai, Milly Carlucci, non può nulla per frenare le due contendenti, tra le quali non corre di certo buon sangue: però è soprattutto la Lucarelli a partire prevenuta, non riuscendo a giudicare la Mussolini per quello che realmente è in questo programma, ovvero una concorrente che si mette in gioco. La politica non deve c'entrare nulla, ma è più difficile a farsi che a dirsi. E allora tra le due va in scena tutta una serie di provocazioni, con Selvaggia che attacca la rivale anche sul modo in cui ha scelto di vestirsi. “Alzati e fai a fare una bella ‘pelvicata' con lui”, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Tra AlessandraLucarelli è subito andato in scena uno scontro indimenticabile a Ballando con le stelle. La padrona di casa Rai, Milly Carlucci, non può nulla per frenare le due contendenti, tra le quali non corre di certo buon sangue: però è soprattutto la Lucarelli a partire prevenuta, non riuscendo a giudicare laper quello che realmente è in questo programma, ovvero una concorrente che si mette in gioco. La politica non deve c'entrare nulla, ma è più difficile a farsi che a dirsi. E allora tra le due va in scena tutta una serie di provocazioni, conche attacca la rivale anche sul modo in cui ha scelto di vestirsi. “e fai a fare una‘pelvicata' con lui”, è ...

ItaStruggles : @HobiChuuya ami fai uno sforzo e alzati -?? - MatFeeMan : Myriam: Se sei così bello perché non fai il modello, perché entri al Grande Fratello, alzati in piedi, spogliati e… - sorrisobot : RT @Rinoooo__: @Chaos_OfTrouble Ma come fai a ignorarla con quel sorriso ammaliante, la prossima volta alzati e gioca con lei - Rinoooo__ : @Chaos_OfTrouble Ma come fai a ignorarla con quel sorriso ammaliante, la prossima volta alzati e gioca con lei - cry24028567 : #GFvip Ogni volta che ho un attacco d'ansia vorrei la contessa De Blank che mi urlasse con la sua vociastra: ma che… -