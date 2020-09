Via libera (parziale) per i tifosi allo stadio ma è scontro aperto tra Spadafora e Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) «Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando». Non la manda a dire il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, a Radio DeeJay, commentando la riapertura parziale ai tifosi degli eventi sportivi (come le finali di tennis Open, con un migliaio di persone) decisa in queste ore. E attacca il ministero dello sport guidato da Vincenzo Spadafora tacciandolo di mancato coinvolgimento in una fase così delicata del post-pandemia da Covid-19. «A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso», dice Dal Pino. «Il Cts fa enormi sforzi per occuparsi del paese, ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) «Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando». Non la manda a dire il presidente della Lega diA Paolo Dal Pino, a Radio DeeJay, commentando la riaperturaaidegli eventi sportivi (come le finali di tennis Open, con un migliaio di persone) decisa in queste ore. E attacca il ministero dello sport guidato da Vincenzotacciandolo di mancato coinvolgimento in una fase così delicata del post-pandemia da Covid-19. «A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso», dice Dal Pino. «Il Cts fa enormi sforzi per occuparsi del paese, ...

La riapertura delle porte ai tifosi si è trasformata in un caso. Politico. Chiaramente. A creare tensione è lo scatto in avanti, a 24 ore dall’inizio del nuovo campionato, del governatore dell’Emilia ...

(Adnkronos Salute) - Il via libera, in alcune regioni, al pubblico negli eventi sportivi come le partite di calcio, "sotto l'aspetto epidemiologico e clinico credo che sortisca analoghi effetti ...

