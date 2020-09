Verissimo, Tomaso Trussardi e il dramma del fratello morto a 27 anni: “Certe cose non le superi” (Di sabato 19 settembre 2020) “Non riesco a superare la sua morte”. È la confidenza fatta a cuore aperto da Tomaso Trussardi a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 19 settembre. L’imprenditore marito di Michelle Hunziker è stato ospite del salotto di Canale 5 e ha parlato della prematura scomparsa del fratello, morto a soli 27 anni. Un dolore che ancora lo tormenta, come ha spiegato commosso:”Ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte – rimarca -. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono”. Poi, sul padre Nicola, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) “Non riesco a superare la sua morte”. È la confidenza fatta a cuore aperto daa Silvia Toffanin nella puntata didi sabato 19 settembre. L’imprenditore marito di Michelle Hunziker è stato ospite del salotto di Canale 5 e ha parlato della prematura scomparsa dela soli 27. Un dolore che ancora lo tormenta, come ha spiegato commosso:”Ci ha lasciato dopo solo tredalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte – rimarca -. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certenon le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono”. Poi, sul padre Nicola, che ha ...

