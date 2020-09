Valmadrera | caro mensa | 130mila euro dal Comune per tamponare i costi

(Di sabato 19 settembre 2020) un boccone amaro quello che sono costretti a ingoiare i genitori degli alunni diche mangiano ina scuola. Le tariffe sono aumentate di 30 centesimi a pasto per chi abita in paese e ...

Ultime Notizie dalla rete : Valmadrera caro

IL GIORNO

È un boccone amaro quello che sono costretti a ingoiare i genitori degli alunni di Valmadrera che mangiano in mensa a scuola. Le tariffe sono aumentate di 30 centesimi a pasto per chi abita in paese e ...Il paesaggio come spazio di vita. Questo il concetto chiave che ha dato il via alla conferenza telematica "Il paesaggio alpino nella sua evoluzione storica e culturale", inaugurando così il ciclo di w ...“Cari bambini, cari ragazzi, l’apertura di un nuovo anno scolastico è sempre carica di emozioni e ricca di aspettative, ma questa volta lo è sicuramente di più, dopo tanti mesi di lontananza dalle aul ...