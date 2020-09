The Spark Creative Hub, riapre l’innovativo spazio polifunzionale di Napoli (Di sabato 19 settembre 2020) The Spark Creative Hub riapre martedì 30 settembre. A piazza Bovio ritornano gli eventi di design, difìgitale, editoria, musica e formazione. “The Spark Creative Hub” riaccende le luci. Il centro polifunzionale dedicato al mondo del design; della fabbricazione digitale; della musica, con una straordinaria disponibilità di vinili; e dell’editoria, con più di 15.000 titoli, riapre i … Leggi su 2anews (Di sabato 19 settembre 2020) TheHubmartedì 30 settembre. A piazza Bovio ritornano gli eventi di design, difìgitale, editoria, musica e formazione. “TheHub” riaccende le luci. Il centrodedicato al mondo del design; della fabbricazione digitale; della musica, con una straordinaria disponibilità di vinili; e dell’editoria, con più di 15.000 titoli,i …

Jaculze : RT @youngsafy88: @TECNOMobileNG #17 is Tecno Camon 16, the rest will either be * Tecno Pouvoir 4 Pro * Tecno Camon 15 * Tecno Spark 5 #T… - youngsafy88 : @TECNOMobileNG #17 is Tecno Camon 16, the rest will either be * Tecno Pouvoir 4 Pro * Tecno Camon 15 * Tecno Spark 5 #TECNOGameOn - rosyb98 : Quando leggo tweet convinti di gente che shippa attori irl e crede al 100% in questi 'amori' ripenso a me alle pres… - Umer_Vlogger : Ali Zafar becomes the ambassador of Tecno Spark 6 mobile #Spark6RealHero -

Ultime Notizie dalla rete : The Spark The Spark Creative Hub riaccende le luci: martedì 30 settembre in piazza Bovio a Napoli Campania Crime News Smart glasses, asse Facebook-EssilorLuxottica: via ai Ray-Ban “intelligenti”

Facebook ha scelto EssilorLuxottica per sviluppare entro il 2021 un paio di occhiali intelligenti griffati Ray-Ban. Lo ha annunciato ieri lo stesso numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, durante la ...

soccorso stradale incluso in tutta Europa

di proprieta'e sono a carico dell'acquirente,i veicoli illustrati sono sempre attuali,tuttavia le caratteristiche tecniche e gli eventuali optionals potrebbero essere non corretti dal reale equipaggia ...

Farland looks to Bok Coetzee to spark Ulster in PRO14 final

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Facebook ha scelto EssilorLuxottica per sviluppare entro il 2021 un paio di occhiali intelligenti griffati Ray-Ban. Lo ha annunciato ieri lo stesso numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, durante la ...di proprieta'e sono a carico dell'acquirente,i veicoli illustrati sono sempre attuali,tuttavia le caratteristiche tecniche e gli eventuali optionals potrebbero essere non corretti dal reale equipaggia ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...