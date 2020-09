Tale e Quale Show 2020: Pago imita Francesco Gabbani con “Viceversa” (VIDEO) (Di sabato 19 settembre 2020) Tale e Quale Show puntata 18 settembre 2020: l’imitazione di Pago che canta “Viceversa” di Francesco Gabbani. Ecco il VIDEO. E’ iniziata ufficialmente la decima edizione di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 18 settembre 2020 su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Virginio trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione di Pago che ha imitato Francesco Gabbani. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha portato la sua storia d’amore davanti alle telecamere, Pago inaugura la sua partecipazione a ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 settembre 2020)puntata 18 settembre: l’zione diche canta “Viceversa” di. Ecco il. E’ iniziata ufficialmente la decima edizione di, andato in onda ieri, venerdì 18 settembresu Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Virginio trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha portato la sua storia d’amore davanti alle telecamere,inaugura la sua partecipazione a ...

