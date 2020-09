Serie A, prima giornata campionato 2020-2021, le partite in diretta su Sky e Dazn (Di sabato 19 settembre 2020) Oggi, sabato 19 settembre, torna la Serie A, in campo per la prima giornata del campionato 2020/2021 (Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta posticipate a mercoledì 30 settembre). Per ogni turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209).Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2020 12:29. Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Oggi, sabato 19 settembre, torna laA, in campo per ladel(Udinese-Spezia, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta posticipate a mercoledì 30 settembre). Per ogni turno, Sky trasmetterà 7su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da(visibile anche su Sky al canale 209).Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva. pubblicato su TVBlog.it 19 settembre12:29.

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Katsushika Hokusai, Umezawa nella Provincia di Sagami (parte della serie 36 vedute del… - ItalianNavy : Arcipelago 650, prima prova del campionato assoluto italiano classe 650. Nella specialità Mini Transat Classe 650 2… - BasketUniverso : Serie A, ecco la programmazione televisiva della prima giornata: si riparte con Treviso-Trento - cheapperia : @Arrotolami2 prima di tutto non c'è bisogno di insultare delle persone che, senza farti nessun torto, ascoltano mus… - bieIsismo : RT @gippu1: La @SerieA 2020-2021 non sarà la prima volta solo per lo #Spezia, ma anche per ACERBIS, azienda di Albino (Bergamo) che dopo 47… -