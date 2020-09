Riscatto Leeds | goleada al Fulham | questa vola Bielsa può sorridere

(Di sabato 19 settembre 2020) Ilriscatta la sconfitta di settimana scorsa contro il Liverpool e, con lo stesso risultato, batte ilin una partita ricca di spettacolo e colpi di scena. Ad aprire la gara la gran conclusione al 5′ di Costa, ma alla mezzora iltrova il pari grazie al penalty calciato bene da Mitrovic. Poco prima dell’intervallo un’altro rigore,volta in favore dei padroni di casa: Klich riporta in vantaggio i suoi. Ad inizio ripresa il destro vincente di Bamnford e la botta di Costa al 57′ sembrano chiudere definitivamente i giochi, ma la gara ha ancora tanto da dire. Il, infatti, non si da per vinto e prova a recuperare la gara: al 62′ accorcia Reid, cinque minuti dopo Mitrovic segna il 4-3 di testa. La squadra diresiste fino ...

Dopo Fofana al Lens, vicina la cessione definitiva del ceco. In ballo resta l'uscita dell'argentino corteggiato dal Leeds UDINE. Dieci milioni di euro tondi tondi, tutti in un unica soluzione e senza ...ROMA - Marash Kumbulla è ad un passo dalla Roma. Un colpo a sorpresa quello dei giallorossi che hanno trovato l'intesa con il Verona per il 20enne difensore albanese cercato nelle scorse settimane anc ...