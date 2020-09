Referendum, il monologo di Crozza: “Se avete un banco che avanza mollatelo al seggio”. Poi su Berlusconi e la sua “carica virile” (Di sabato 19 settembre 2020) Nel monologo di apertura della prima puntata della nuova stagione di Fratelli Di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Maurizio Crozza con la consueta pungente ironia commenta il Referendum più incasinato nella storia e aggiunge: “Se siete in paranoia per le condizioni in cui ha riaperto la scuola, vorrei darvi un consiglio: domenica e lunedì nelle scuole si vota . Se qualcuno di voi ha qualche banco che gli avanza in cantina…tavolini, panchette, sgabelli, quello che avete …lo mollate al seggio mentre gli date la carta d’identità.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Referendum, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Neldi apertura della prima puntata della nuova stagione di Fratelli Di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – Mauriziocon la consueta pungente ironia commenta ilpiù incasinato nella storia e aggiunge: “Se siete in paranoia per le condizioni in cui ha riaperto la scuola, vorrei darvi un consiglio: domenica e lunedì nelle scuole si vota . Se qualcuno di voi ha qualcheche gliin cantina…tavolini, panchette, sgabelli, quello che…lo mollate al seggio mentre gli date la carta d’identità.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo, il ...

