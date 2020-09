Pini sotto esame: Viale Atlantici parzialmente chiuso al traffico (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Viale Atlantici parzialmente chiuso al traffico oggi per la verifica sulla staticità dei Pini posti sui marciapiedi ai lati dell’arteria. Contrariamente a quanto si era detto nei giorni scorsi, la interdizione al traffico è stata resa più “soft”. Per evitare i disagi alla cittadinanza, si è infatti pensato di chiudere solo un tronco di 500 metri dell’arteria lunga un chilometro, così da consentire in quella zona le prove di trazione, mentre nella rimanente frazione gli automobilisti avranno il via libera e successivamente le parti saranno invertite. Agronomi e tecnici, incaricati dal Comune con il supporto anche della Barretta Garden, hanno proseguito stamani il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –aloggi per la verifica sulla staticità deiposti sui marciapiedi ai lati dell’arteria. Contrariamente a quanto si era detto nei giorni scorsi, la interdizione alè stata resa più “soft”. Per evitare i disagi alla cittadinanza, si è infatti pensato di chiudere solo un tronco di 500 metri dell’arteria lunga un chilometro, così da consentire in quella zona le prove di trazione, mentre nella rimanente frazione gli automobilisti avranno il via libera e successivamente le parti saranno invertite. Agronomi e tecnici, incaricati dal Comune con il supporto anche della Barretta Garden, hanno proseguito stamani il ...

Dragon94749728 : RT @patriGiancotti: Il significato della vita è ovunque lo cerchiamo. Sotto un cielo di stelle, tra i pini del bosco, in un volo di uccell… - jhainley1 : RT @patriGiancotti: Il significato della vita è ovunque lo cerchiamo. Sotto un cielo di stelle, tra i pini del bosco, in un volo di uccell… - UnitedPlanetFe1 : #Roma, tutti i meravigliosi pini secolari sono sotto attacco della cocciniglia tartaruga. Un disastro equiparabile… - capegreco : RT @patriGiancotti: Il significato della vita è ovunque lo cerchiamo. Sotto un cielo di stelle, tra i pini del bosco, in un volo di uccell… - Nury07833353 : @ginkgob2 @virginiaraggi Dal vedere i pini non hanno niente, sotto come in tutte le pinete i rami sono secchi ma sopra sono verdi è normale. -

Ultime Notizie dalla rete : Pini sotto Pini, continua la lotta alla cocciniglia: il 24 settembre flash mob a corso Trieste - Prati romah24.com Matrimonio sotto l’albero: le dritte per organizzare le nozze nel periodo natalizio

Il Natale già di suo è un periodo dell’anno romantico e che mette allegria e durante cui piace far feste, e nonostante il clima più rigido e freddo sono sempre di più le coppie che optano per un matri ...

Liberate quattromila coccinelle: serviranno per salvare i pini di Villa Leopardi

All’interno del parco di via Nomentana esistono però diversi esemplari di pini. “Abbiamo cominciato con le coccinelle adalia, perchè dovevamo debellare gli insetti che avevano attaccato il Pino di Ale ...

"Non manderemo i nostri figli in quelle gabbie"

I genitori dei piccoli della materna "Giampaoli" infuriati davanti alla "Menconi" rifiutano di aprire l’anno scolastico nei container ...

Il Natale già di suo è un periodo dell’anno romantico e che mette allegria e durante cui piace far feste, e nonostante il clima più rigido e freddo sono sempre di più le coppie che optano per un matri ...All’interno del parco di via Nomentana esistono però diversi esemplari di pini. “Abbiamo cominciato con le coccinelle adalia, perchè dovevamo debellare gli insetti che avevano attaccato il Pino di Ale ...I genitori dei piccoli della materna "Giampaoli" infuriati davanti alla "Menconi" rifiutano di aprire l’anno scolastico nei container ...