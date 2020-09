L' Inter travolge il Pisa | 7-0 nell' amichevole che segna la riapertura di San Siro

passione_inter : GALLERY - L'Inter travolge 7-0 il Pisa: tutte le immagini del match - - it_inter : L'Inter travolge il Lugano, finisce 5-0 la prima amichevole: nella ripresa #Lukaku su rigore partecipa alla goleada - OdeonZ__ : Bel Parma: 6-0 nel test, in gol pure Gervinho e Darmian (che andrà all’Inter) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter travolge

Garbiñe Muguruza si è imposta nel match di cartello della giornata, per la verità non bellissimo, in due ore e 19 minuti, interrompendo la corsa di un’altra bi-campionessa Slam ed ex numero uno WTA, V ...1' di lettura Senigallia 19/09/2020 - Incidente stradale sabato pomeriggio lungo la Bruciata presso il maneggio. Un ciclista è stato travolto da un'auto. Ancora da accertare le cause dell'incidente.L’Inter ha travolto il Pisa in amichevole per 7-0: tripletta di Lautaro Martinez, a segno anche Lukaku, Gagliardini ed Eriksen L’Inter ha confermato la straordinaria vena realizzativa anche nell’amich ...