La Pro Loco “Ad Pontem” aderisce a “Race for the Cure”: l’evento per la lotta al tumore al seno (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Pro Loco Ad Pontem aderisce a “Race for the Cure 2020”, l’evento europeo più importante per la lotta al tumore al seno che si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2020. Per l’Italia i fondi raccolti andranno a finanziare i progetti dell’Associazione Susan G. Komen, tra cui la Carovana della Prevenzione, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. La Pro Loco Ad Pontem di Ponte (Bn) parteciperà all’evento che coinvolge oltre 300.000 persone per aprire gli occhi verso una problematica gravosa che affligge non solo la nostra piccola comunità. L’iniziativa e svolta in collaborazione con il Gruppo Giovani Pro Loco Ad Pontem e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – ProAd Pontema “Race for the Cure 2020”, l’evento europeo più importante per laalalche si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2020. Per l’Italia i fondi raccolti andranno a finanziare i progetti dell’Associazione Susan G. Komen, tra cui la Carovana della Prevenzione, programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. La ProAd Pontem di Ponte (Bn) parteciperà all’evento che coinvolge oltre 300.000 persone per aprire gli occhi verso una problematica gravosa che affligge non solo la nostra piccola comunità. L’iniziativa e svolta in collaborazione con il Gruppo Giovani ProAd Pontem e ...

Blanco63919008 : Una trasmissione da pro loco. .sinistri di merda - ProLocoMaratea : RT @SassiLive: LA BASILICATA IN OGNI CASA CON LE NUOVE CARTE LUCANUM CON LE PRO LOCO - ecodelchisone : Elezioni di Sestriere: si vota in via Louset nella sede della Pro loco - mptuitter : @Axen0s Ribadisco: questa è tutta opera di una sorta di pro loco di Twitter per non far dimenticare quanto i social… - cremaonline : #Crema: da sabato in Pro Loco la personale di Gabriella Pozzi clicca qui per leggere la notizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Loco Pro Loco, salvo il dialetto La gara letteraria si farà LA NAZIONE La Pro Loco Ad Pontem aderisce a "Race for the Cure 2020"

Scrive la presidente Maria Nave: ”Pro Loco Ad Pontem aderisce a "Race for the Cure 2020", l'evento europeo più importante per la lotta al tumore al seno che si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 settembr ...

Nuove bandiere d’Italia ed Europa per le elementari

La Pro Loco di Saline, grazie alla segnalazione del socio Domenico Trombi, ha provveduto all’acquisto di due nuove bandiere (una della Repubblica Italiana e l’altra dell’Unione Europea), che sono stat ...

E’ già tempo di Fiera d’autunno "Un’occasione per la comunità"

La Fiera d’autunno di San Giovanni in Persiceto torna la prossima settimana, dal 24 al 27 settembre. Con più di 50 espositori e mercatini di opere dell’ingegno, la nuova edizione della kermesse, promo ...

Scrive la presidente Maria Nave: ”Pro Loco Ad Pontem aderisce a "Race for the Cure 2020", l'evento europeo più importante per la lotta al tumore al seno che si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 settembr ...La Pro Loco di Saline, grazie alla segnalazione del socio Domenico Trombi, ha provveduto all’acquisto di due nuove bandiere (una della Repubblica Italiana e l’altra dell’Unione Europea), che sono stat ...La Fiera d’autunno di San Giovanni in Persiceto torna la prossima settimana, dal 24 al 27 settembre. Con più di 50 espositori e mercatini di opere dell’ingegno, la nuova edizione della kermesse, promo ...