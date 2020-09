Juventus, non solo Dzeko e Suarez: c’è ottimismo per un altro bomber (Di sabato 19 settembre 2020) La Juventus è a caccia di due attaccanti. Uno sarà Dzeko e l'altro dovrebbe essere Luis Suarez. Ma esiste anche la possibilità di vedere un nome nuovo. O quasi. Si tratterebbe di un ritorno che a Torino gradirebbero e non poco: Moise Kean.Kean: la Juventus è ottimistacaption id="attachment 889317" align="alignnone" width="594" Kean (Getty Images)/captionCome scrive Tuttosport, Dzeko è ormai ad un passo e Suarez resta il sogno. Ma ci sarebbero ancora degli spiragli per rivedere anche l'italiano Kean fare ritorno a Torino. L'attaccante ora all'Everton potrebbe essere l’indiziato numero uno per il ruolo di ultima punta del pacchetto avanzato. La società inglese ha mostrato non poche perplessità sulla sua cessione ma ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Laè a caccia di due attaccanti. Uno saràe l'dovrebbe essere Luis. Ma esiste anche la possibilità di vedere un nome nuovo. O quasi. Si tratterebbe di un ritorno che a Torino gradirebbero e non poco: Moise Kean.Kean: laè ottimistacaption id="attachment 889317" align="alignnone" width="594" Kean (Getty Images)/captionCome scrive Tuttosport,è ormai ad un passo eresta il sogno. Ma ci sarebbero ancora degli spiragli per rivedere anche l'italiano Kean fare ritorno a Torino. L'attaccante ora all'Everton potrebbe essere l’indiziato numero uno per il ruolo di ultima punta del pacchetto avanzato. La società inglese ha mostrato non poche perplessità sulla sua cessione ma ...

