Infortunio Alex Sandro, pessime notizie per Pirlo: KO più serio del previsto (Di sabato 19 settembre 2020) Infortunio Alex Sandro – Inizia “male” la stagione di Andrea Pirlo. Il tecnico dovrà far fronte a diversi infortuni che terranno fermi alcuni titolari della Juventus. Dopo l’operazione di De Ligt e il problema muscolare di Paulo Dybala, tocca ad Alex Sandro. Il laterale brasiliano ieri si è fermato per un problema alla coscia destra, problema che si è rivelato più grave del previsto. Pronto dunque Pellegrini per la prima in campionato di domani sera contro la Samp, ma occhio perchè Alex Sandro potrebbe saltare le prime 3 di campionato. Infortunio Alex Sandro, stop di un mese Con un comunicato apparso sui canali ufficiali della ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020)– Inizia “male” la stagione di Andrea. Il tecnico dovrà far fronte a diversi infortuni che terranno fermi alcuni titolari della Juventus. Dopo l’operazione di De Ligt e il problema muscolare di Paulo Dybala, tocca ad. Il laterale brasiliano ieri si è fermato per un problema alla coscia destra, problema che si è rivelato più grave del. Pronto dunque Pellegrini per la prima in campionato di domani sera contro la Samp, ma occhio perchèpotrebbe saltare le prime 3 di campionato., stop di un mese Con un comunicato apparso sui canali ufficiali della ...

