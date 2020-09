Grande Fratello Vip: cosa è successo nella seconda puntata (Di sabato 19 settembre 2020) seconda puntata del Grande Fratello Vip. New entry, polemiche, primi amori e liti in studio. cosa è successo durante la diretta Si è conclusa la seconda puntata del Grande Fratello Vip che ha visto l’entrata di nuovi concorrenti: Fulvio Abbate, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta … Questo articolo Grande Fratello Vip: cosa è successo nella seconda puntata è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 settembre 2020)delVip. New entry, polemiche, primi amori e liti in studio.durante la diretta Si è conclusa ladelVip che ha visto l’entrata di nuovi concorrenti: Fulvio Abbate, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta … Questo articoloVip:è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

