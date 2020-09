Giappone, Abe visita lo Yasukuni: “Comunico le mie dimissioni alle anime dei caduti” (Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Silenzio, rispetto, memoria. Allo Yasukuni Jinja, letteralmente “Santuario della pace nazionale”, non si viene per commemorare “criminali di guerra” come sostengono i globalisti apolidi. Allo Yasukuni si va in punta di piedi, per onorare le anime di tutti i Giapponesi morti in combattimento. Per questo al suo interno è conservato il “Libro delle anime”, che contiene la lista di 2.466.532 uomini e donne che hanno dato la vita in battaglia per il Sol Levante. E’ più di un santuario shintoista lo Yasukuni, è il cuore che racchiude l’identità millenaria di un popolo. Per questo oggi Sinzho Abe si è recato lì, nonostante le critiche preventive (e stolte) di certi media ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Silenzio, rispetto, memoria. AlloJinja, letteralmente “Santuario della pace nazionale”, non si viene per commemorare “criminali di guerra” come sostengono i globalisti apolidi. Allosi va in punta di piedi, per onorare ledi tutti isi morti in combattimento. Per questo al suo interno è conservato il “Libro delle”, che contiene la lista di 2.466.532 uomini e donne che hanno dato la vita in battaglia per il Sol Levante. E’ più di un santuario shintoista lo, è il cuore che racchiude l’identità millenaria di un popolo. Per questo oggi Sinzho Abe si è recato lì, nonostante le critiche preventive (e stolte) di certi media ...

