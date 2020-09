Esplode il bancomat | devastato il Municipio di Gemmano | nel riminese

(Di sabato 19 settembre 2020) Un assalto ad uno sportellocon esplosivo, avvenuto nella notte anel, ha causato danni devastanti aldella cittadina emiliana, dato che il distributore Atm si trova all’esterno della struttura comunale. Il sindaco e presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, postando su Facebook le immagini dell’esplosione ha parlato di “scenario di guerra“, ma ha invitato i cittadini a intervenire per sgomberare le macerie e ripulire, guadagnando l’elogio, sempre su Facebook, del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. “Questa notte – scrive il governatore emiliano-romagnolo che posta le foto del ‘prima’ e ‘dopo’ l’intervento dei volontari – e’ avvenuta una forte esplosione a ...

A Gemmano (Rimini) l'esplosione di un ordigno potente, con cui è stato fatto saltare un bancomat in piazza Roma intorno alle 5 di questa mattina, ha provocato gravi danni al vicino palazzo comunale: " ...L'assalto alle 4.30 allo sportello della cassa rurale di via Medeoto. Colpo simile alla Friulovest Banca di San Daniele del Friuli ROMANS D'ISONZO. Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Rom ...(ANSA) - UDINE, 19 SET - Due sportelli Atm (bancomat) sono stati fatti esplodere la notte scorsa in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto si è appreso, ad operare sarebbe stata una stessa banda, che s ...