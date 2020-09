De Luca punta al bis (e alla segreteria Pd). Caldoro in campo per “salvare” FI (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScatta il silenzio elettorale in Campania. Si chiude la campagna elettorale più anomala della storia per gli effetti della pandemia. Da domani seggi aperti. In Campania la sfida è tra Stefano Caldoro (centrodestra), Vincenzo De Luca (Pd) e Valeria Ciarambino (M5S). Gli altri sfidanti, Cirillo (Lista Buone maniere), Giuliano Granata (Potere al Popolo) e Luca Saltalamacchia (Terra), non hanno molte possibilità. Vincenzo De Luca vede il bis ma ha in mente di giocare un’altra partita dopo il 21 settembre: la sfida per la segreteria nazionale del Pd. La Campania rischia di essere l’unica regione in cui i dem vincono. E dunque De Luca si candida a intestarsi la bandiera dell’anti-centrodestra. In quel caso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiScatta il silenzio elettorale in Campania. Si chiude la campagna elettorale più anomala della storia per gli effetti della pandemia. Da domani seggi aperti. In Campania la sfida è tra Stefano(centrodestra), Vincenzo De(Pd) e Valeria Ciarambino (M5S). Gli altri sfidanti, Cirillo (Lista Buone maniere), Giuliano Granata (Potere al Popolo) eSaltalamacchia (Terra), non hanno molte possibilità. Vincenzo Devede il bis ma ha in mente di giocare un’altra partita dopo il 21 settembre: la sfida per lanazionale del Pd. La Campania rischia di essere l’unica regione in cui i dem vincono. E dunque Desi candida a intestarsi la bandiera dell’anti-centrodestra. In quel caso ...

