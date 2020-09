Chiesa Juventus, Pradé spaventa tutti: svelato il prezzo del cartellino (Di sabato 19 settembre 2020) La Juventus monitora con la massima attenzione le prestazioni di Federico Chiesa, ormai sogno di mercato di molte società italiane. Il calciatore, oggi titolare alla prima contro il Torno, gradirebbe un approdo alla Continassa. Le richieste dei viola restano molto alte e, prima della gara, il d.s Daniele Pradè, tramite i microfoni di Sky Sport, ha svelato il prezzo del cartellino. Juventus: Pradè sul costo di Federico Chiesa “Anche qualcosa di più…“. Ha risposto il dirigente alla domanda su una possibile valutazione di circa 70 milioni di Euro. Leggi anche:Suarez Juventus, colpo di scena: possibile accordo per gennaio Una cifra, che soprattutto dopo l’emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020) Lamonitora con la massima attenzione le prestazioni di Federico, ormai sogno di mercato di molte società italiane. Il calciatore, oggi titolare alla prima contro il Torno, gradirebbe un approdo alla Continassa. Le richieste dei viola restano molto alte e, prima della gara, il d.s Daniele Pradè, tramite i microfoni di Sky Sport, haildel: Pradè sul costo di Federico“Anche qualcosa di più…“. Ha risposto il dirigente alla domanda su una possibile valutazione di circa 70 milioni di Euro. Leggi anche:Suarez, colpo di scena: possibile accordo per gennaio Una cifra, che soprattutto dopo l’emergenza epidemiologica causata dal Coronavirus, ...

