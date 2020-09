Anticipazioni DayDreamer, sabato 19 settembre 2020: Can e Sanem sempre più innamorati (Di sabato 19 settembre 2020) Le Anticipazioni di “DayDreamer-Le ali del sogno” di sabato 19 settembre 2020. Can riesce a liberare Sanem dal bagno, durante la festa. La ragazza era rimasta chiusa, a causa di un piano ordito da Aylin. Can, quindi, propone a Sanem di lasciare la festa e concludere la serata insieme. Poi l’accompagna a casa. Giunti sotto l’abitazione di Sanem, i due vengono visti da Melahat ed Emre. Quest’ultimo è in compagnia di Leyla che ha finalmente baciato. La mattina dopo, Melahat si reca da Mevkibe per raccontarle tutto. Can, in seguito al successo del lancio della campagna per la Compass Sport, decide di premiare Sanem, promuovendola da stagista a ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 19 settembre 2020) Ledi “-Le ali del sogno” di19. Can riesce a liberaredal bagno, durante la festa. La ragazza era rimasta chiusa, a causa di un piano ordito da Aylin. Can, quindi, propone adi lasciare la festa e concludere la serata insieme. Poi l’accompagna a casa. Giunti sotto l’abitazione di, i due vengono visti da Melahat ed Emre. Quest’ultimo è in compagnia di Leyla che ha finalmente baciato. La mattina dopo, Melahat si reca da Mevkibe per raccontarle tutto. Can, in seguito al successo del lancio della campagna per la Compass Sport, decide di premiare, promuovendola da stagista a ...

