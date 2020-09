Zaia su Tamponi Rapidi: da Inserire in Fretta nei Protocolli Della Sanità Pubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) Luca Zaia, governatore del Veneto, si esprime in merito a Tamponi Rapidi e misurazione Della temperatura a scuola. “Ho parlato mercoledì con il ministro Speranza, gli ho posto la questione del tampone rapido per gli screening in luoghi come le scuole o ovunque servano risposte tempestive“. Queste sono le parole di Zaia, come riporta il “Corriere Della Sera”. In merito al tampone rapido “credo sia da Inserire in Fretta nei Protocolli Della sanità Pubblica: 5 o 6 minuti e sai se sei positivo, senza laboratorio; oggi ci sono 11 case farmaceutiche internazionali che lo propongono e il prezzo è sceso a 4,5 euro; estendendone l’utilizzo si ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 settembre 2020) Luca, governatore del Veneto, si esprime in merito ae misurazionetemperatura a scuola. “Ho parlato mercoledì con il ministro Speranza, gli ho posto la questione del tampone rapido per gli screening in luoghi come le scuole o ovunque servano risposte tempestive“. Queste sono le parole di, come riporta il “CorriereSera”. In merito al tampone rapido “credo sia dainneisanità: 5 o 6 minuti e sai se sei positivo, senza laboratorio; oggi ci sono 11 case farmaceutiche internazionali che lo propongono e il prezzo è sceso a 4,5 euro; estendendone l’utilizzo si ...

