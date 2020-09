Vieri: “Pirlo scelto come Guardiola. Juventus con Dzeko ai limiti della perfezione” (Di venerdì 18 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata da Christian Vieri al Corriere della Sera. Tanti i temi affrontati dall'ex bomber anche della Nazionale. Non poteva mancare il campionato con particolare riferimento all'arrivo di Andrea Pirlo alla Juventus.Vieri: "Pirlo come Guardiola. E l'attacco della Juventus..."caption id="attachment 481521" align="alignnone" width="594" Vieri (Getty Images)/caption"I bianconeri hanno una rosa devastante, con Chiellini al top si alza il livello dell'intero gruppo, non solo in fase difensiva", ha esordito Vieri parlando della Juventus e del ritorno dopo l'infortunio della scorsa stagione di Chiellini. "La presenza di Giorgio in ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Interessante intervista rilasciata da Christianal CorriereSera. Tanti i temi affrontati dall'ex bomber ancheNazionale. Non poteva mancare il campionato con particolare riferimento all'arrivo di Andrea Pirlo alla: "Pirlo. E l'attacco..."caption id="attachment 481521" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"I bianconeri hanno una rosa devastante, con Chiellini al top si alza il livello dell'intero gruppo, non solo in fase difensiva", ha esorditoparlandoe del ritorno dopo l'infortunioscorsa stagione di Chiellini. "La presenza di Giorgio in ...

