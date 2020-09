Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 18 SETTEMBREORE 09:05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD E A SEGUIRE ALTEZZA PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 , INCOLONNAMENTI TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI DIREZIONE CENTRO SI STA IN CODA ANCHE SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI CODE SU VIA PONTINA TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA APPIA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE ,ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE ALBANO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ANAGNINA TRA VIA ...