Tommaso Zorzi con la febbre al Grande Fratello Vip 5, escluso il Covid-19: "Mi sento male…" (Di venerdì 18 settembre 2020) Tommaso Zorzi con la febbre alta al Grande Fratello Vip 5 La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via il 14 settembre 2020 e nella casa più spiata d'Italia sono entrati solo una parte dei concorrenti annunciati. Tra questi anche Tommaso Zorzi che inizialmente si è occupato della social room, novità di quest'anno. Il noto influencer, però, dopo la lunga diretta che si è conclusa in tarda notte ha trascorso ore di preoccupazione a causa della febbre alta. Il ragazzo ha contattato gli autori del reality show per portargli un termometro e una Tachipirina per far abbassare la temperatura corporea. Esclusa la possibilità di una positività al Covid-19.

