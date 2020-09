The Place of No Words: il trailer del film di Mark Webber (Di venerdì 18 settembre 2020) Gravitas ha diffuso il nuovo e suggestivo trailer di The Place of No Words, film indipendente del regista Mark Webber Gravitas Ventures ha pubblicato il trailer ufficiale di The Place of No Words, film indipendente realizzato dall’attore e regista Mark Webber (regista di Explicit Ills, The End of Love, The Ever After e Flesh and Blood), presentato per la prima volta al Tribeca film Festival lo scorso anno, e poi al Giffoni film Festival in Italia. Si tratta di un film profondamente personale, che ha come protagonista la coppia nella vita reale formata da Mark Webber e Teresa Palmer, e il loro ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 settembre 2020) Gravitas ha diffuso il nuovo e suggestivodi Theof Noindipendente del registaGravitas Ventures ha pubblicato ilufficiale di Theof Noindipendente realizzato dall’attore e regista(regista di Explicit Ills, The End of Love, The Ever After e Flesh and Blood), presentato per la prima volta al TribecaFestival lo scorso anno, e poi al GiffoniFestival in Italia. Si tratta di unprofondamente personale, che ha come protagonista la coppia nella vita reale formata dae Teresa Palmer, e il loro ...

