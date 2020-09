Temptation Island | quando la violenza psicologica sulle donne è in diretta tv

Leggi su zon

(Di venerdì 18 settembre 2020) Non sono passate inosservate le frasi del concorrente di, Davide Varriale, che porta in prima serata tutto ciò che c’è di sbagliato in un rapporto d’amore Chenon sia un programma ad alto contenuto culturale è risaputo; ma che in prima serata potesse rendere così tangibile frasi violente non era lontanamente pensabile. Eppure è quello che è successo ieri in prima serata su Canale 5. Il programma seguito da più di 3 milioni di spettatori non ha deciso di condannare, spiegare o quantomeno penalizzare, il concorrente Davide Varriale che in poco più di 5 minuti ha riversato nelle case degli italiani tutto ciò che da anni si cerca di combattere: una mentalità maschilista e autoritaria. Sì, ...