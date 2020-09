Telese, il ‘caso documento’ diventa un thriller: “Sono entrati nella mia e-mail” (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSembra la trama di un thriller. La campagna elettorale a Telese Terme continua a ruotare intorno al ‘caso documento’. La storia è ormai nota: alcuni giorni fa Gianluca Aceto, candidato consigliere per “Tutti Telese”, annunciava di essere venuto in possesso di un documento in cui la lista avversaria prometteva ad Angela Abbamondi, leader di “Telese Riparte” (movimento che ha deciso di non prendere parte a queste amministrative), un posto da assessore esterno nella eventuale prossima giunta in cambio di una pubblica dichiarazione di sostegno. A sottoscrivere il documento, spiegava Aceto, oltre alla Abbamondi erano il candidato sindaco di “Telese Città” Nicola Di Santo, l’ex primo cittadino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSembra la trama di un. La campagna elettorale aTerme continua a ruotare intorno al ‘caso documento’. La storia è ormai nota: alcuni giorni fa Gianluca Aceto, candidato consigliere per “Tutti”, annunciava di essere venuto in possesso di un documento in cui la lista avversaria prometteva ad Angela Abbamondi, leader di “Riparte” (movimento che ha deciso di non prendere parte a queste amministrative), un posto da assessore esternoeventuale prossima giunta in cambio di una pubblica dichiarazione di sostegno. A sottoscrivere il documento, spiegava Aceto, oltre alla Abbamondi erano il candidato sindaco di “Città” Nicola Di Santo, l’ex primo cittadino ...

tedosit : @Alma56688072 @ant_s16 @Fraernesto @Ravigiano @GianricoCarof @diMartedi Per una legge, credo di Prodi, che dispone… - leonardozerog : @likemybeatz @kujir8 In verità, come ha avuto modo di spiegare Telese in un suo intervento, la Lega (partito) è par… -