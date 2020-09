Serie A | designazioni arbitrali 1a giornata | Parma-Napoli a Mariani | Juventus-Sampdoria…

(Di venerdì 18 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ªdi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 20 settembre 2020.FIORENTINA – TORINO Sabato 19/09 h. 18.00ABISSOCOLAROSSI – BACCINIIV: SACCHIVAR: GIACOMELLIAVAR: GALETTOGENOA – CROTONE h. 15.00AYROLDIGIALLATINI - MACADDINOIV: MANGANIELLOVAR: BANTIAVAR: RANGHETTI– SAMPDORIA h. 20.45PICCININIPASSERI – ROCCAIV: DIONISIVAR: CALVARESEAVAR: LO CICEROMILAN – BOLOGNA Lunedì 21/09 h. 20.45LA PENNABRESMES – VECCHIIV: GHERSINIVAR: MASSAAVAR: LIBERTIh. 12.30PRENNA – MARGANIIV: ROSVAR: AURELIANOAVAR: DEL GIOVANESASSUOLO – ...

Il sito della Lega Calcio ha appena comunicato le designazioni arbitrali per la prima giornata del Campionato di Serie A 2020-2021. A dirigere Sassuolo-Cagliari in programma domenica 20 settembre alle ...L’A.I.A. ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A ...Juventus Sampdoria, rese note le designazioni di Serie A. Ecco gli arbitri del match all’Allianz Stadium: gara affidata a Piccinini di Forlì Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima ...