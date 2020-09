Scuole senza prof: perché l’assegnazione delle cattedre è (anche quest’anno) in ritardo (Di venerdì 18 settembre 2020) Sta per chiudersi la prima settimana di scuola dopo la sospensione delle lezioni in aula dovuta all’emergenza Covid-19. Il ritorno in classe degli studenti, atteso e temuto, è avvenuto in gran parte del Paese lo scorso 14 settembre (anche se alcune regioni hanno preferito attendere il 24 settembre per prepararsi al meglio ed evitare di chiudere e riaprire in occasione delle votazioni del 20 e 21 settembre). In questa prima settimana tra i temi ancora aperti sull’organizzazione scolastica c’è quello delle cosidette “cattedre vuote”, ovvero dei posti mancanti nell’organico scolastico, destinati a essere coperti da docenti precari con contratti di supplenza a scuola già iniziata. Non si tratta in realtà di una questione nuova: ogni anno, ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) Sta per chiudersi la prima settimana di scuola dopo la sospensionelezioni in aula dovuta all’emergenza Covid-19. Il ritorno in classe degli studenti, atteso e temuto, è avvenuto in gran parte del Paese lo scorso 14 settembre (se alcune regioni hanno preferito attendere il 24 settembre per prepararsi al meglio ed evitare di chiudere e riaprire in occasionevotazioni del 20 e 21 settembre). In questa prima settimana tra i temi ancora aperti sull’organizzazione scolastica c’è quellocosidette “vuote”, ovvero dei posti mancanti nell’organico scolastico, destinati a essere coperti da docenti precari con contratti di supplenza a scuola già iniziata. Non si tratta in realtà di una questione nuova: ogni anno, ...

lofioramonti : I banchi erano davvero l'emergenza? Quelli nuovi non arrivano, mentre tante scuole stanno buttando e ammassando in… - raffaellapaita : Quando @matteorenzi diceva di programmare con anticipo la riapertura delle scuole ci hanno criticato. Oggi è chiaro… - ItaliaViva : 'La scuola che riapre è il segno di un paese che riparte, delle comunità che si rianimo. Un paese con le scuole chi… - TgrRaiFVG : Nonostante tutte le difficoltà le scuole, in Friuli Venezia Giulia, sono riuscite a partire e quasi tutte con la di… - senzasinistra : @fabriziobarca E chissa’se con #Recoveryfund metteremo in #sicurezza scuole ospedali edifici pubblici senza certifi… -