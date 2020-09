Savage X Fenty Show Vol. 2: il fashion show su Amazon Prime Video (Di venerdì 18 settembre 2020) In esclusiva dal 2 ottobre Amazon Prime Video presenta l’attesissimo Savage X Fenty show Vol. 2, un fashion show unico per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall’icona della musica e della moda, Rihanna. Questo straordinario evento combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le ultime creazioni Savage e il succedersi di performance speciali di alcuni dei protagonisti più popolari del momento del mondo della musica. Savage X Fenty show Vol. 2 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi nel ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 settembre 2020) In esclusiva dal 2 ottobrepresenta l’attesissimoVol. 2, ununico per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall’icona della musica e della moda, Rihanna. Questo straordinario evento combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le ultime creazionie il succedersi di performance speciali di alcuni dei protagonisti più popolari del momento del mondo della musica.Vol. 2 sarà disponibile in esclusiva suin più di 240 paesi nel ...

