Sampdoria Keita, definiti in serata tutti i dettagli: lunedì le visite mediche (Di sabato 19 settembre 2020) La Sampdoria e l’entourage di Keita Baldè hanno definito in serata tutti i dettagli: l’attaccante svolgerà le visite mediche lunedì La Sampdoria e l’entourage di Keita Baldè hanno definito tutti i dettagli nella serata odierna per far diventare l’attaccante senegalese un calciatore blucerchiato. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di lunedì le proprie visite mediche e non più domani. Effettuati i controlli, Keita potrà poi finalmente firmare il proprio contratto e diventare un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Lae l’entourage diBaldè hanno definito in: l’attaccante svolgerà lelunedì Lae l’entourage diBaldè hanno definitonellaodierna per far diventare l’attaccante senegalese un calciatore blucerchiato. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore svolgerà lenella giornata di lunedì le propriee non più domani. Effettuati i controlli,potrà poi finalmente firmare il proprio contratto e diventare un ...

DiMarzio : #Keita alla @sampdoria, ultimi dettagli: domani @KeitaBalde dovrebbe già essere a #Genova @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Trattativa in chiusura per #Keita alla #Sampdoria - DiMarzio : #Sampdoria, risolti gli ultimi dettagli Keita: domani le visite - facciologianlu : RT @daniele20052013: Sampdoria Keita, definiti in serata tutti i dettagli: lunedì le visite mediche - daniele20052013 : Sampdoria Keita, definiti in serata tutti i dettagli: lunedì le visite mediche -